Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir ve döviz kurundaki oynaklık, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son günlerde küresel piyasalarda dizel ürün fiyatlarında yaşanan gerileme, motorin kullanıcıları için indirim beklentisini gündeme taşıdı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, herhangi bir değişiklik olmaması halinde cuma gününden itibaren motorinin litre fiyatına 1,40 TL indirim yapılması bekleniyor.

Güncel benzin, motorin ve otogaz (LPG) fiyatları:

İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin 53,17 TL – Motorin 54,58 TL – Otogaz 29,03 TL

İstanbul (Anadolu Yakası):

Benzin 52,97 TL – Motorin 54,38 TL – Otogaz 28,40 TL

Ankara:

Benzin 54,00 TL – Motorin 55,58 TL – Otogaz 28,92 TL

İzmir:

Benzin 54,33 TL – Motorin 55,91 TL – Otogaz 28,85 TL