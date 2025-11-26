Geçtiğimiz hafta yapılan zamla birlikte Türkiye genelinde 60 lirayı geçerek rekor kıran motorin, bu hafta araç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.



ABD'nin Rus petrol devlerine uyguladığı ambargoların ardından motorin fiyatlarında yaşanan zam furyası tersine döndü. Brent petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketlilikle birlikte petrol rafinerilerinin kar marjlarındaki düşüşün ardından motorin ve benzin fiyatlarında cuma günü itibarıyla bir indirime daha gidilecek.

TARİHİN EN BÜYÜK HAFTALIK İNDİRİMİ OLACAK



Motorinde salı günü itibarıyla pompaya yansıtılan indirim miktarı 2 lira 40 kuruş olarak kayıtlara geçerken, sektör kaynakları perşembeyi cumaya bağlayan gece motorinin litre fiyatında 2 lira 11 kuruşluk yeni bir indirim yapılacağını duyurdu.



Böylelikle motorinin litre fiyatı bir hafta içerisinde 4,51 TL ucuzlayacak. Bu düşüş, Cumhuriyet tarihinde bir haftada yaşanan en büyük akaryakıt indirimi olarak kayıtlara geçecek.



Öte yandan cuma gecesi itibarıyla benzin fiyatlarında da 73 kuruşluk indirim pompaya yansıtılacak.



26 Kasım 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

BENZİN



İstanbul (Anadolu): 54.84 TL/L

İstanbul (Avrupa): 54.99 TL/L

Ankara: 55.85 TL/L

İzmir: 56.19 TL/L



DİZEL



İstanbul (Anadolu): 56.91 TL/L

İstanbul (Avrupa): 57.03 TL/L

Ankara: 58.06 TL/L

İzmir: 58.4 TL/L