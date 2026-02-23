Akaryakıt piyasasında fiyat oynaklığı sürüyor. Brent petrolde yaşanan dalgalanma, kurdaki yükseliş ve vergi yükü, pompa fiyatlarına artış olarak yansımaya devam ediyor. Bu kapsamda motorin için yeni bir fiyat artışı gündeme geldi.

Edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatı salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 40 kuruş artacak. Zam sonrası litre fiyatının İstanbul’da 60,29 liraya, Ankara’da 61,42 liraya ve İzmir’de 61,70 liraya çıkması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa)

Benzin: 57,17 TL/LT

Motorin: 57,89 TL/LT

Otogaz: 30,29 TL/LT

İstanbul (Anadolu)

Benzin: 57,00 TL/LT

Motorin: 57,74 TL/LT

Otogaz: 29,69 TL/LT

Ankara

Benzin: 58,10 TL/LT

Motorin: 59,02 TL/LT

Otogaz: 30,17 TL/LT

İzmir

Benzin: 58,37 TL/LT

Motorin: 59,30 TL/LT

Otogaz: 30,09 TL/LT

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasında oluşan işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve dolar kurundaki değişimler esas alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Ortaya çıkan rafineri çıkış fiyatına dağıtım şirketlerinin marjı ekleniyor. Serbest piyasa ve rekabet koşulları nedeniyle nihai satış fiyatları şirketlere ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.