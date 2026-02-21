Küresel enerji piyasalarında sert dalgalanma yaşanmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin etkisiyle yükselişe geçen petrol fiyatları, iç piyasada akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi. Brent petrolün aylar sonra 70 doların üzerine çıkması salı gününden itibaren motorin fiyatlarına artış olarak yansıyacak.

PETROL SON 7 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Brent petrolün son yedi ayın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla birlikte akaryakıt grubunda zam beklentisi güçlendi. Ekonomist İris Cibre’nin aktardığı bilgilere göre, 24 Şubat Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatında 2,40 TL artış öngörülüyor.

Zam öncesinde 21 Şubat 2026 itibarıyla üç büyük ildeki güncel fiyatlar şöyle:

Benzin

İstanbul Avrupa Yakası: 57,16 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 57,01 TL

Ankara: 58,08 TL

İzmir: 57,37 TL

Motorin

İstanbul Avrupa Yakası: 57,88 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 57,76 TL

Ankara: 59,00 TL

İzmir: 59,28 TL

Salı günü devreye girmesi beklenen artışla birlikte motorin fiyatlarının birçok şehirde 60 TL sınırını aşması bekleniyor.