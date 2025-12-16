Brent petrol fiyatlarındaki gerileme ile kur cephesindeki seyir, akaryakıt fiyatlarının yeniden güncellenmesine neden oldu. Bu kapsamda benzinin litre satış fiyatı, yeni indirimle birlikte aşağı yönlü revize edildi.

İNDİRİMDEN SONRA BENZİN FİYATLARI

Yapılan düzenlemenin ardından büyük şehirlerde benzin fiyatları geriledi. Buna göre İstanbul’da benzinin litre fiyatı yaklaşık 52,55 TL, Ankara’da 53,34 TL, İzmir’de ise 53,74 TL seviyesine indi. Fiyatların dağıtım şirketlerine ve ilçelere göre küçük farklılıklar gösterebildiği belirtiliyor.

MOTORİN VE OTOGAZDA İNDİRİM

Geçtiğimiz dönemde motorin fiyatlarında da düşüş yaşanmış, 28 Kasım’da motorinin litre fiyatına 2 lira indirim uygulanmıştı. Aynı tarihte ise otogazın litre fiyatına 80 kuruşluk artış yapılmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, rafinerilerin belirlediği formül doğrultusunda hesaplanıyor. Bu hesaplamada, Türkiye’nin de içinde yer aldığı Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünlerinin ortalama fiyatları ile döviz kurundaki değişimler esas alınıyor.

Dağıtım şirketlerinin rekabet koşulları nedeniyle uyguladığı pompa fiyatları ise şehirden şehre ve firmadan firmaya göre sınırlı farklılıklar gösterebiliyor.