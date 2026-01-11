Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik ve kur değişimleri nedeniyle sık sık değişmeye devam ediyor. Dün litre fiyatında 93 kuruşluk indirim görülen motorinin, kısa süre içinde yeniden zamlanması gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre artışın salı gününden itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

NTV’nin aktardığı bilgilere göre, söz konusu artışın ardından motorinin litre fiyatının İstanbul’da 54,76 liraya, Ankara’da 55,86 liraya, İzmir’de ise 56,13 liraya yükselmesi bekleniyor. Yeni fiyatların, vergi artışları ve uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak yeniden değişebileceği ifade ediliyor.