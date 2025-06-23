13 Haziran'da İran ve İsrail arasında başlayan çatışmalarla birlikte tırmanışa geçen Brent petrol fiyatları, ABD'nin sürece fiilen katılmasıyla birlikte 80 dolar seviyesini test etti.



Petrolde yaşanan yükseliş, akaryakıt fiyatlarında sert etkilere neden olurken, peş peşe yapılan zamlarla birlikte Türkiye'nin birçok ilinde motorinin litre fiyatı 57 lira seviyesine ulaştı.

REKOR ZAMMIN ARDINDAN DEV İNDİRİM GELİYOR



Günlerdir İran'ın ABD'ye vereceği yanıtın şiddeti merak edilirken, gerginliği fiyatlayan piyasalar petrol fiyatlarının yüksek seyretmesine neden olmuştu. Bugün ABD'nin Katar'da bulunan üslerinin hedef alınması ve İran'ın misillemesinin son derece sınırlı olması, uluslararası piyasalarda büyük bir rahatlamaya neden oldu.



Akşam saatlerinde 70,25 dolara kadar gerileyen Brent petrol, akaryakıt sektöründe de büyük bir indirim beklentisine yol açtı. Hafta sonu alınan karar ile bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 1,66 TL indirime gidilmesi kesinleşirken, petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından hafta boyunca motorindeki toplam indirimin 5 lirayı aşması bekleniyor.

Öte yandan sektör kaynakları, sürpriz bir gerginlik yaşanmaması ve petrol fiyatlarının yeniden tırmanmaması halinde çarşamba gecesi benzin fiyatlarında da indirime gidileceğini belirtti. Pompaya yansıtılacak indirimlerin miktarının ise yarın kesinleşmesi bekleniyor.