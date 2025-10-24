ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna savaşını bitirmesi için Rusya'ya yaptırımlarında ülkenin iki enerji devi Rosneft ve Lukoil’i hedef aldı.

Washington’un bu hamlesi, küresel petrol arzında sıkışıklık yaratırken, fiyatlarda tarihi bir yükselişi tetikledi.

Yaptırım kararının ardından Brent petrol fiyatları yüzde 5’e yakın arttı. Uzmanlara göre ABD’nin Rus petrol ihracatına yönelik bu adımı, enerji piyasalarında yeni bir kriz dalgası başlatabilir.

AKARYAKITA BU GECE YARISI DEV ZAM

Türkiye’de de akaryakıt fiyatları bu gelişmeden doğrudan etkilendi. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgiye göre, motorin fiyatına bu gece yarısından itibaren 3 TL 4 kuruşluk zam yapılacak. Bu artış, son yılların en yüksek tek seferlik zammı olarak kayıtlara geçecek.

ULAŞIM, GIDA SEKTÖRÜNÜN MALİYETLERİNİ DE ETKİLEYECEK

Petrol piyasası uzmanları, uluslararası gerilimin sürmesi halinde pompa fiyatlarındaki artışın önümüzdeki haftalarda da devam edebileceğini belirtiyor.

Artan akaryakıt maliyetlerinin ulaşımdan gıdaya kadar geniş bir alanda yeni bir zam dalgasını tetikleyebilir