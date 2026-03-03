İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik düzenlediği askeri operasyon sonrası Orta Doğu'da gerilim tırmanırken, İran'ın Körfez ülkelerini hedef alan misillemesiyle birlikte uluslararası piyasalarda gerilim tarihi seviyelere yükseldi.

Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan çok sayıda nakliye şirketi taşımacılık faaliyetlerini durdururken, haftaya yüzde 13 yükselişle başlayan Brent Petrol gün içerisinde inişli-çıkışlı bir performans sergiledi.

AKARYAKITA REKOR ZAM

Geçtiğimiz günlerde yapılan zamların ardından 60 lirayı aşan motorin, akaryakıt fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından tüm zamanların en yüksek zammını alacak.

Gazeteci Olcay Aydilek, bu gece yarısından itibaren sosyal medya hesabı üzerinden akaryakıta yapılacak zammın tarihini açıkladı. Aydilek "Akaryakıta, bu gece yarısı yapılacak zam netleşti. Motorine, 6TL 69 kuruş zam bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Gözler, bugün Ankara'da olacak ve şu iki sorunun yanıtları aranacak. Motorine, bu gece yarısı 6 TL 69 kuruş zam yansıtılacak mı? Yoksa bu dev zammın bir bölümü ÖTV'den karşılanır mı? Zam olduğu gibi yansıtılırsa, motorinin litresi, 70 TL'ye yakınsayacak.

Benzin ise, küresel piyasalarda dalgalandı. Buna bağlı olarak önce zam hesaplandı. Son verilere göre benzine bu gece yarısı zam yapılmayacak.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 58.40 TL

Motorin litre fiyatı: 60.40 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 58.24 TL

Motorin litre fiyatı: 60.24 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 59.34 TL

Motorin litre fiyatı: 61.50 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 59.62 TL

Motorin litre fiyatı: 61.77 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL