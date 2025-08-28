Ağustos ayının büyük bölümünde yatay seyir izleyen akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ardından peş peşe zamlanıyor.



MOTORİNE ZAM YOLDA



Çarşamba günü benzine yapılan 1,19 TL'lik zammın ardından bir zam haberi de motorin için geldi. Akaryakıt sektörü kaynaklarının paylaştığı bilgiye göre, 30 Ağustos itibarıyla pompaya yansıyacak şekilde motorinin litre fiyatında 1 TL'yi aşacak bir zam bekleniyor.





28 Ağustos 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde...



BENZİN



İstanbul (Anadolu):52.66 TL/L

İstanbul (Avrupa): 52.81 TL/L

İzmir: 53.92 TL/L

Ankara: 53.58 TL/L

ANKARA



İstanbul (Anadolu):53.02 TL/L

İstanbul (Avrupa): 52.14 TL/L

İzmir: 53.42 TL/L

Ankara: 53.06 TL/L







