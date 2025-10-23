ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı karar sonucunda Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi Rosneft ve Lukoil yaptırım listesine alındı.



Söz konusu şirketlerle iş birliği yapan ülkelerin de dolaylı yoldan yaptırımlardan etkilenmesi beklenirken, brent petrol fiyatlarını yükselten gelişme yurt içi akaryakıt piyasalarında da peş peşe zam haberlerine neden oldu.

MOTORİNE YARIN GECE 2 TL ZAM GELİYOR



Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çarşı karıştı.ABD, Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine ekledi. Motorin fiyatları uluslararası piyasalarda hızla arttı. Bayiler düşük fiyattan motorin almak için alarma geçti. Fiyatlar gerilemezse cuma gece yarısı 2 TL dolayında zam var." ifadelerini kullandı.



23 Ekim 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:



BENZİN



İstanbul (Anadolu): 52.15 TL/L

İstanbul (Avrupa): 52.3 TL/L

İzmir: 53.5 TL/L

Ankara: 53.16 TL/L





MOTORİN



İstanbul (Anadolu): 52.25 TL/L

İstanbul (Avrupa): 52.37 TL/L

İzmir: 53.72 TL/L

Ankara: 53.38 TL/L



