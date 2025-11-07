Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 7 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıtıldı.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları (7.10.2025)

Benzin litre fiyatı: 53.65 TL

Motorin litre fiyatı: 57.55 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları (7.10.2025)

Benzin litre fiyatı: 53.5 TL

Motorin litre fiyatı: 57.43 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara akaryakıt fiyatları (7.10.2025)

Benzin litre fiyatı: 54.57 TL

Motorin litre fiyatı: 58.61 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir akaryakıt fiyatları (7.10.2025)

Benzin litre fiyatı: 54.90 TL

Motorin litre fiyatı: 58.94 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL

Antalya akaryakıt fiyatları (7.10.2025)

Benzin litre fiyatı: 55.85 TL

Motorin litre fiyatı: 59.96 TL

LPG litre fiyatı: 27.78 TL