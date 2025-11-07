Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 7 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıtıldı.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları (7.10.2025)
Benzin litre fiyatı: 53.65 TL
Motorin litre fiyatı: 57.55 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları (7.10.2025)
Benzin litre fiyatı: 53.5 TL
Motorin litre fiyatı: 57.43 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara akaryakıt fiyatları (7.10.2025)
Benzin litre fiyatı: 54.57 TL
Motorin litre fiyatı: 58.61 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir akaryakıt fiyatları (7.10.2025)
Benzin litre fiyatı: 54.90 TL
Motorin litre fiyatı: 58.94 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL
Antalya akaryakıt fiyatları (7.10.2025)
Benzin litre fiyatı: 55.85 TL
Motorin litre fiyatı: 59.96 TL
LPG litre fiyatı: 27.78 TL