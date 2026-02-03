Küresel piyasalardaki belirsizlikler, döviz kurlarındaki oynaklık ve art arda yapılan ÖTV düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeyi sürdürüyor. Bu gelişmelerin son yansıması ise otogazda görüldü. LPG’nin litre fiyatına 80 kuruşluk artış yansıtıldı. Peki, 3 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne seviyede? İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul Avrupa Yakası Benzin: 55,34 TL Motorin: 57,46 TL LPG: 30,09 TL İstanbul Anadolu Yakası Benzin: 55,16 TL Motorin: 57,28 TL LPG: 29,49 TL Ankara Benzin: 56,24 TL Motorin: 58,54 TL LPG: 29,97 TL İzmir Benzin: 56,53 TL Motorin: 58,81 TL LPG: 29,89 TL

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.