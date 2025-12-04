Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Akaryakıt ürünlerinden LPG'ye 80 kuruş zam geldi. Fiyatlar tabelaya yansıdı.

Peki, 4 Aralık 2025 Perşembe itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.40 TL

Motorin litre fiyatı: 55.08 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.25 TL

Motorin litre fiyatı: 54.93 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55.26 TL

Motorin litre fiyatı: 56.11 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55.60 TL

Motorin litre fiyatı: 56.45 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL