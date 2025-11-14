Brent petrol fiyatlarında aşağı yönlü harekete rağmen rafinerilerin kar marjındaki sert düşüş, akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam yapılmasına neden oluyor.



Geçtiğimiz hafta 2 TL'nin üzerinde zamla Türkiye'nin birçok ilinde 60 lirayı geçerek tarihi seviyelerini gören motorinin ardından bir zam haberi de benzinden geldi.

BENZİN BU GECE YARISI YENİDEN ZAMLANACAK



Kasım ayında iki kez zamlanan akaryakıt fiyatları, bu gece yarısı yapılacak değişiklikle birlikte yeniden değişecek. Sektör kaynakları, benzinin litre fiyatında cumartesi itibarıyla 1 TL 37 kuruşluk bir artışa gidileceğini belirtiyor.



14 Kasım 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde...

BENZİN



İstanbul (Anadolu): 53.58 TL/L

İstanbul (Avrupa): 53.73 TL/L

İzmir: 54.93 TL/L

Ankara: 54.59 TL/L



MOTORİN



İstanbul (Anadolu): 57.48 TL/L

İstanbul (Avrupa): 57.6 TL/L

İzmir: 58.97 TL/L

Ankara: 58.63 TL/L







