Akaryakıt fiyatlarında zam dalgası hız kesmiyor. Gazeteci Olcay Aydilek'in açıklamalarına göre, benzine son yapılan yapılan 3 lira 4 kuruşluk zammın ardından cumartesiden itibaren 1 lira 30 kuruşluk yeni bir zam daha yolda.

Son dönemde Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki artış ve vergi yükleri akaryakıt fiyatlarını yukarı çekerken, vatandaş her zam zamla birlikte artan ulaşım ve nakliye maliyetlerinin etkisini hissediyor.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.75 TL

Motorin litre fiyatı: 57.61 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.59 TL

Motorin litre fiyatı: 57.48 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.60 TL

Motorin litre fiyatı: 58.64 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.94 TL

Motorin litre fiyatı: 58.98 TL

LPG litre fiyatı: 56.82 TL