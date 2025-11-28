Brent petrol fiyatlarının 61 doların altına inmesiyle birlikte akaryakıt piyasasında yön yeniden aşağı döndü. Motorine hafta içinde yapılan büyük indirimin ardından, benzin ve motorinde cuma günü uygulamaya giren yeni düşüşler pompaya yansıdı.

AKARYAKITTA İKİNCİ İNDİRİM DALGASI

Bugünden itibaren akaryakıta yeni bir indirim daha geldi. Benzinin litre fiyatında 63 kuruş, motorinde ise 2 lira 4 kuruş düşüş gerçekleşti.

Bu gelişmenin ardından 28 Kasım Cuma günü geçerli olan fiyatlar şöyle oluştu:

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa 7Yakası)

Benzin: 54,73 TL

Motorin: 55,03 TL

LPG: 27,71 TL

Ankara

Benzin: 55,23 TL

Motorin: 56,06 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir

Benzin: 55,55 TL

Motorin: 56,38 TL

LPG: 27,53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de yer aldığı Akdeniz piyasasında işlenmiş petrol ürünlerinin ortalama fiyatı ve dolar kurundaki değişim esas alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Dağıtım şirketleri rekabet ve serbest fiyatlandırma nedeniyle bu rakamlarda bölgesel ve şirket bazında küçük farklılıklar uygulayabiliyor.