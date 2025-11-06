Akaryakıt fiyatlarında zam dalgası hız kesmiyor. Sektör temsilcilerinden Olcay Aydirek'in açıklamalarına göre, motorine geçen hafta yapılan 3 lira 4 kuruşluk artışın ardından bu gece yarısı itibarıyla 2 lira 7 kuruşluk yeni bir zam daha yolda. Böylece motorin fiyatı bazı illerde 60 liraya yaklaşacak.

Sektör temsilcileri, yeni artışla birlikte motorinin litre fiyatının özellikle büyükşehirlerde rekor seviyelere ulaşacağını belirtiyor. Örneğin Antalya’da pompa fiyatının 59 lira 95 kuruşa çıkması bekleniyor. Bu rakam, motorinde bugüne kadar görülmemiş bir seviyeyi temsil ediyor.

Son dönemde brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki artış ve vergi yükleri akaryakıt fiyatlarını yukarı çekerken, vatandaş her zam zamla birlikte artan ulaşım ve nakliye maliyetlerinin etkisini hissediyor.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.47 TL

Motorin litre fiyatı: 55.33 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Antalya akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55,76 TL

Motorin litre fiyatı: 57.81 TL

LPG litre fiyatı: 27.78 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.50 TL

Motorin litre fiyatı: 56.50 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.84 TL

Motorin litre fiyatı: 56.77 TL

LPG litre fiyatı: 26.82 TL