Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin etkisi pompaya yansımaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatına 77 kuruşluk yeni bir indirim uygulanırken, bir gün önce de 1 lira 96 kuruşluk dikkat çeken bir düşüş yaşanmıştı. Böylece benzin fiyatlarında kısa süre içinde peş peşe indirimler görülmüş oldu.

MOTOR İ N VE LPG F İ YATLARI SAB İ T

-İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,78 TL

Motorin: 53,18 TL

LPG: 28,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,61 TL

Motorin: 53,01 TL

LPG: 27,88 TL

Ankara

Benzin: 52,63 TL

Motorin: 54,19 TL

LPG: 28,40 TL

İzmir

Benzin: 52,99 TL

Motorin: 54,56 TL

LPG: 28,33 TL

Fiyatlar, şehirler arası nakliye maliyetleri ve dağıtım farkları nedeniyle küçük değişiklikler gösterebiliyor.

İ ND İ R İ M DEVAM EDER M İ ? G Ö ZLER PETROL VE D Ö V İ ZDE

Akaryakıt fiyatlarının seyrinde iki temel başlık öne çıkıyor: Brent petrol fiyatları ve döviz kuru. Küresel piyasalarda petrolün varil fiyatındaki düşüşün devam etmesi ve kurda sert bir yükseliş yaşanmaması halinde, önümüzdeki günlerde benzin fiyatlarında ek indirim ihtimali masada kalmaya devam ediyor.

Ancak olası vergi düzenlemeleri ve jeopolitik riskler, bu süreci tersine çevirebilecek önemli unsurlar arasında yer alıyor.

BENZ İ N F İ YATLARI NASIL BEL İ RLEN İ YOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları;

Brent petrolün varil fiyatı,

Dolar/TL kuru,

ÖTV ve KDV oranları,

Rafineri ve dağıtım payları dikkate alınarak hesaplanıyor.

Uluslararası piyasalarda yaşanan her hareketlilik, birkaç gün içinde pompa fiyatlarına yansıyabiliyor. Bu nedenle akaryakıt fiyatları, ekonomik gelişmelere karşı en hızlı tepki veren kalemlerden biri olarak öne çıkıyor.