Tolga UĞUR/SÖZCÜ

ABD'nin yaptırımları ve Ukrayna'nın saldırılarıyla Rusya'nın benzin ve motorin üretimi gerilerken, yüksek talebin etkisiyle rafinerilerin kâr marjı artıyor.

Küresel çapta gösterge fiyat olarak kabul edilen Neste'ye göre bir ayda dizel marjları varil başına 25 dolardan 40 dolara kadar yükseldi. Aynı dönemde benzinde rafinerilerin marjları da 20 dolar seviyesinden yaklaşık 30 dolara ulaştı. Yurt içi piyasada da durum farksız.

İş Yatırım, Tüpraş'ın varil başına ortalama ürün karlılığının yıllık bazda yüzde 65'lik artışla 17.15 dolara yükseldiğini hesaplıyor. Karlılık motorinde yüzde 76, benzinde yüzde 32 arttı.

Bu tablonun bir sonucu olarak İstanbul'da motorin fiyatları 1 ayda 4 lira zamlanarak 57 lirayı aşarken, Ağrı gibi doğu illerimizde ise 1 litre motorinin fiyatı 60 liranın üzerine çıktı. Bir litre benzinin fiyatı İstanbul'da 55 liraya dayanırken, uzmanlar yeni zamların beklendiğini kaydediyor.