Motorinin ardından bazı illerde benzin fiyatları da 60 lirayı geçti. Yapılan zamlara ve akaryakıttan alınan vergilere tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “İktidar yandaşlarının vergilerini siliyor. Adaletsiz ve insafsız vergileri ise vatandaşa yüklüyor” ifadesini kullandı.

Bu hafta gelen zamla motorinin litre fiyatı İstanbul’da 60, İzmir ve Ankara’da 61, doğudaki bazı illerde ise 63 lirayı aştı. AKP’nin fiyat artışlarının bahanesi olarak küresel gelişmeleri göstermesine rağmen bir depo motorinin yüzde 40’ı vergiye gidiyor. 1 litre motorinden 14 lira Özel Tüketim Vergisi, 10 lira da Katma Değer Vergisi olmak üzere 24 lira vergi alınıyor. Zam geldikçe, vergi miktarı da artıyor.

3.5 KAT ARTTI

Akaryakıt zamlarının vatandaşı fakirleştirirken, hükümeti zenginleştirdiğini belirten CHP’li Günaydın, “Gabar’dan petrol çıktıkça fiyatlar artıyor. 2023’te ham petrolün fiyatı 75 dolardı, bugün 72 dolar. Üç dolar düşmüş ama Türkiye’de mazot 18 lira idi. Bugün 61 lira” açıklamasını yaptı. Günaydın, “60 litre depo artık 3 bin 660 liraya dolacak. Bunun içindeki vergi 1440 TL. 90 litrelik bir traktör ise 5 bin 490 liraya dolacak. Ödediğiniz vergi 2 bin 160 lira” diye konuştu.

Benzine 1.07 liralık zam

Motorine gelen 2 lira 40 kuruşluk zammın üzerinden 1 hafta geçmeden benzin fiyatları da arttı. Benzinin litresine 1 lira 7 kuruşluk zam yapıldı. Gelen zamla beraber 1 litre benzinin satış fiyatı İstanbul’da 58 lira 29 kuruşa, Ankara’da 59 lira 24 kuruşa, İzmir’de ise 59 lira 53 kuruşa yükseldi. Doğudaki illerde ise benzin fiyatları 61 liraya dayandı. Hakkari’de benzin fiyatı 60 lira 84 kuruşa ulaştı.