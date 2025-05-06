Brent petrol fiyatlarının 60 dolar seviyesine inmesi, akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirimlere gidilmesine neden oldu.
Dün otogaz fiyatlarında 1,23 TL'lik indirim uygulanırken, akaryakıt sektörü kaynakları bu hafta içerisinde hem motorin hem de benzin tarafında indirim beklenildiğini aktardı.
MOTORİNDE İNDİRİM KESİNLEŞTİ
Çarşamba günü itibarıyla motorinin litre fiyatında 1,30 TL indirim beklenirken, haftanın ilerleyen günlerinde benzer bir değişikliğin benzin fiyatlarında da geçerli olması bekleniyor.
6 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde...
BENZİN
İstanbul (Avrupa): 45.17 TL/L
İstanbul (Anadolu): 45.02 TL/L
İzmir: 46.14 TL/L
Ankara: 45.79 TL/L
MOTORİN
İstanbul (Anadolu): 45.25 TL/L
İstanbul (Avrupa): 45.37 TL/L
Ankara: 46.18 TL/L
İzmir: 46.52 TL/L