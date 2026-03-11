Gazeteci Olcay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda akaryakıt fiyatlarında indirime gidileceğini açıkladı. Paylaşıma göre bu gece yarısından itibaren motorinde 4,58 TL, benzinde ise 3 TL’lik indirim bekleniyor. Ancak söz konusu indirimin tamamı pompaya yansımayacak.

Gazeteci Olcay’ın aktardığı bilgilere göre indirim tutarının yaklaşık yüzde 75’i eşel mobil sistemi gereği ÖTV düzenlemesi kapsamında devlet tarafından geri alınacak. Bu nedenle indirimin yalnızca yüzde 25’lik kısmı pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Buna göre motorinde beklenen 4,58 TL’lik indirimin yaklaşık 3,43 TL’lik kısmı ÖTV’ye giderken, kalan bölüm tüketici fiyatlarına yansıyacak. Benzinde ise 3 TL’lik indirimin büyük bölümü yine vergi düzenlemesi kapsamında kalacak.

Bu hesaplamaya göre pompada görülecek indirim motorinde yaklaşık 1 lira 15 kuruş, benzinde ise 75 kuruş seviyesinde olacak.

Akaryakıt fiyatlarındaki değişikliğin gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesi beklenirken, nihai pompa fiyatlarının dağıtım şirketlerinin yapacağı güncellemelerle netleşeceği belirtiliyor. Sektör temsilcileri ise küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğin akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiğine dikkat çekiyor.