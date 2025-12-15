Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşler akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor. Brent petrolün geçtiğimiz günlerde 60 doların altına gerilemesi, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Piyasa kaynaklarına göre, benzinin litre fiyatında salı günü 2 lira 2 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor.
AKARYAKIT FİYATLARI
Akaryakıt fiyatları her şehirde farklılık gösteriyor. İşte akaryakıt şehir şehir fiyatları...
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.51 TL
Motorin litre fiyatı: 53.12 TL
LPG litre fiyatı: 28.51 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.34 TL
Motorin litre fiyatı: 52.95 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 55.35 TL
Motorin litre fiyatı: 54.13 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 55.71 TL
Motorin litre fiyatı: 54.49 TL
LPG litre fiyatı: 28.33 TL