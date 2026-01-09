Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir ve döviz kurundaki oynaklık, akaryakıt fiyatlarını üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor. Son zamanlarda küresel piyasalarda dizel ürün fiyatlarında yaşanan gerileme, motorin kullanıcıları için indirim beklentisini gündeme taşıdı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bugünden itibaren motorinin litre fiyatına 83 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Güncel benzin, motorin ve otogaz (LPG) fiyatları: İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin 53,17 TL – Motorin 54,55 TL – Otogaz 29,03 TL İstanbul (Anadolu Yakası):

Benzin 52,97 TL – Motorin 54,38 TL – Otogaz 28,40 TL Ankara:

Benzin 54,00 TL – Motorin 55,58 TL – Otogaz 28,92 TL İzmir:

Benzin 54,33 TL – Motorin 55,91 TL – Otogaz 28,85 TL

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.