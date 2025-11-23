Dünyada yaşanan jeopolitik gelişmeler ve makro ekonomik veriler petrol piyasaları üzerinde etkili oluyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin sona erebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi, petrol fiyatlarında kısmi geri çekilmeleri gündeme getirdi.

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN 2,44 TL İNDİRİM BEKLENİYOR

Petrol fiyatlarındaki geri çekilme sonrasında motorinin litre fiyatında indirim bekleniyor.

Sektör kaynaklarından elde edinilen bilgilere göre, motorine salı gününden geçerli olmak üzere 2,44 TL civarında bir indirim yapılması bekleniyor.

İndirim sonrası akaryakıt fiyatlarında son durum:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.99 TL

Motorin litre fiyatı: 59.47 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.81 TL

Motorin litre fiyatı: 59.32 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55.84 TL

Motorin litre fiyatı: 60.50 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 56.18 TL

Motorin litre fiyatı: 60.84 TL

LPG litre fiyatı: 56.82 TL