Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan savaş petrol fiyatlarını vurdu. Özellikle Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin neredeyse imkansız hale gelmesi petrol fiyatlarının artmasına neden oldu. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıta bir zam daha geliyor. Yarın motorine 2 lira 14 kuruş, benzine 1 lira 54 kuruş zam bekleniyor. Eşel mobil sistem gereğince motorinde 53, benzinde 39 kuruş zam olacak. "KOMİSYON TOPLANACAK" Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından Petrol Stok Komisyonu'nun toplanacağını açıkladı. Aydilek paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Ankara'da, ÖTV'den yüzde 75'i karşılanmasına karşın üst üste zamlanan akaryakıtta kritik toplantı! Kulislerde Ulusal Petrol Stok Komisyonu'nun yarın saat 14.30'da toplanacağı konuşuluyor. Sektöre göre stok maliyetini hafifletmek için bir miktar ürünün kullanımı gündeme gelebilir. GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE ZAM GELMİŞTİ Geçtiğimiz günlerde gece yarısından itibaren motorine 1,14 TL, benzine ise 55 kuruşluk zam yapılmıştı. GÜNCEL KARYAKIT FİYATLARI İstanbul, Ankara, İzmir’de motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki güncel durum şu şekilde: İSTANBUL AVRUPA YAKASI Benzin: 59.89 TL

Motorin: 64.70 TL

LPG: 30.49 TL İSTANBUL ANADOLU YAKASI Benzin: 59.73 TL

Motorin: 64.54 TL

LPG: 29.89 TL ANKARA Benzin: 60.85 TL

Motorin: 65.81 TL

LPG: 30.37 TL İZMİR Benzin: 61.13 TL

Motorin: 66.09 TL

LPG: 30.29 TL

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.