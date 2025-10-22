Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 92 kuruşluk indirim geldi. 

Peki, 22 Ekim 2025 Çarşamba itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte güncel akaryakıt fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.26 lira

Motorin litre fiyatı: 52.35 lira

LPG litre fiyatı: 27.71 lira

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.08 lira

Motorin litre fiyatı: 52.20 lira

LPG litre fiyatı: 27.08 lira

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.08 lira

Motorin litre fiyatı: 53.36 lira

LPG litre fiyatı: 27.60 lira

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.42 lira

Motorin litre fiyatı: 53.70 lira

LPG litre fiyatı: 27.53 lira