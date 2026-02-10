Döviz kurlarındaki oynaklık ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki ediyor. Akaryakıt fiyatlarına perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,55 TL zam gelmesi bekleniyor.

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, Uluslararası fiyatlarda belirgin bir düşüş olmaması durumunda perşembe gününden geçerli benzine 1,55 TL zam bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 10 Şubat 2026 Salı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55.47 TL

Motorin litre fiyatı: 57.74 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55.30 TL

Motorin litre fiyatı: 57.57 TL

LPG litre fiyatı: 29.49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 56.39 TL

Motorin litre fiyatı: 58.86 TL

LPG litre fiyatı: 29.97 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 56.68 TL

Motorin litre fiyatı: 59.13 TL

LPG litre fiyatı: 29.89 TL