Brent Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve TL’nin değer kaybıyla birlikte akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Motorine çarşamba (yarın) gününden geçerli olmak üzere litre başına 1 lira 15 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Ocak ayı başından bu yana akaryakıt fiyatlarında hem indirim hem de zamlar peş peşe geldi.

Son olarak 16 Ocak'ta benzine 1 lira 61 kuruşluk zam gelmişti. 17 Ocak'ta ise benzine 95 kuruşluk indirim gelmişti.

Şimdi motorine gelecek zamla birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul’da 56.01, İzmir’de 57.34, Ankara’da ise 57.14 lira olması bekleniyor.