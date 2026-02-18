Tiyatro oyunu "Konken Partisi"nin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan usta oyuncu Melek Baykal, geçmişte rol aldığı Akasya Durağı dizisiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Baykal'ın projeden memnuniyetsizliğini dile getirmesi, aynı dizide rol alan meslektaşının tepkisine neden oldu.
"ÇOK SEVDİĞİM BİR İŞ DEĞİLDİ"
Dizinin yeniden çekileceği söylentileri üzerine fikri sorulan Melek Baykal, projede kısa süre yer aldığını hatırlatarak şunları söyledi:
"Akasya Durağı, çok sevdiğim bir iş değildi. Çok kısa çalıştım ben orada. Sonra yapımcı Türker İnanoğlu'ndan affımı istemiştim. Artık dizilere çok sıcak bakmıyorum. Ben tiyatroda var olduğuma inananlardanım."
"DUBLAJ İSTEDİNİZ, BİZ KARŞI ÇIKTIK"
Baykal’ın bu açıklamalarına, dizide "Ali Kemal" karakteriyle tanınan oyuncu Ateş Fatih Uçan'dan sert bir yanıt geldi. Baykal'ın diziyi neden sevmediğini bildiğini iddia eden Uçan, set ortamında yaşanan "dublaj" anlaşmazlığını gündeme getirdi.
Uçan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Melek Baykal Hanım, neden sevmediğinizi gayet iyi biliyorum. Çünkü hikaye sizi sevmedi. Siz dublaj talep ettiniz, biz ise buna karşı çıktık. Siz dublaja alışkın olabilirsiniz; ancak duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız."