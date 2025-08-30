Son günlerde sanat ve medya dünyasında peş peşe ortaya çıkan taciz iddialarına bir yenisi daha eklendi.

2008-2012 yılları arasında yayınlanan 'Akasya Durağı' dizisinde hayat verdiği 'Osman Ağa' karakteriyle hafızalara kazınan Cezmi Baskın hakkında da taciz iddiası ortaya atıldı.

Fazilet Onat, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"GECE BOYU TELEFONLA ARAYIP..."

''İfşa ediyorum... Uzun zamandır düşünüyorum... Kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Yeni fark ettim şu son hareketle. Biz kadınlar kendimizi ne kadar özgür bırakırsak o kadar güçlüyüz. Bu adam yani Cezmi Baskın beni 'Bizum Hoca' filminin Ankara galasında gece odalarımıza ayrılırken asansörde taciz etmiş ve gece boyu telefonla arayıp taciz boyutunu artırmıştır."

"Telefon tacizi boyunca odasına sığındığım ve telefon aramalarına şahit olan PR sorumlusu ve bir kadın magazin gazetecisi ise başıma gelenlerle ilgili beni suçlamıştır. Ayrıca film için çalışmalarımın bedeli de asla ödenmemiştir.''