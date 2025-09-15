Milas İlçe Jandarma Karakoluna götürülen köylüler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık yaklaşık 20 köylü ile birlikte yaptığı açıklamada mücadeleden yılmayacaklarını belirterek şunları söyledi.

100 JANDARMA VE TOMALARLA GELDİLER, SÖKÜLEN AĞAÇLARI GÖRÜNCE ŞUURUMUZU KAYBETTİK

“İşyeri ve konut dokunulmazlığını ihlal ve maddi zarar vermek suçundan jandarmada ifade verdik. Yeniköy Kemerköy şirketi bugün sabah erken saatlerde 100 jandarma ve Tomalarla birlikte İkizköy – Akbelen’in sınırlarına dayandı. Köylülerin onlarca yıldır emeğine gözü gibi baktığı zeytin ağaçlarına üzerlerinde meyveleri olmasına rağmen üstelik bu sıcak havada dallarını keserek kökünden çıkardıkları ihbarını aldık. Bir ay içinde zeytin hasadı başlayacaktı, bu işlemi durdurmak için 4 köylümüzle sahaya gittik, acaba bizim arazilerimize de girdiler mi diye bakmaya gittik. Gittiğimizde biz şuurumuzu kaybettik. Bu sıcakta üzerinde meyve olan ağaç kesilmez, sökülmez taşınmaz. Bunlar bizim emeğimiz alın terimiz o ağaçlar bize atalarımızdan kaldı” dedi.

ZEHRA NİNEMİZİN ACISINI YAŞAYAMADAN TARLALARA DALDILAR

Nejla Işık karakol binası önünde yaptığı açıklamada “Zeytinlerimizi bu aç gözlü şirketlere yedirmeyeceğiz. Burada asıl zarara uğrayan bizleriz. Kanser hastası olan biziz. Bizler daha Zehra ninemizin acısını yaşamadan kendimize gelemeden zeytinliklere daldılar. Tutanaklar tutulsun . Bizde o şirketlerden şikayetçiyiz o zaman, doğamızı, toprağımızı zeytinimizi yaşam alanlarımızı elimizden alıyorlar. Gözaltına alınsak hapsede atılsak bir tek dalımızı vermeyeceğiz. O zeytin ağaçlarını korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Nejla Işık ve köylüler açıklama sonrası Akbelen’e geri döndü.