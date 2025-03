Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de tam altı yıldır Akbelen ormanlarını korumak için ailesi ve köylü kadınlar ile birlikte mücadele eden İkizköy mahalle muhtarı ve aktivist Nejla Işık 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle açıklama yaptı. Işık “Akbelenli kadınlar olarak köyümüzü, zeytinimizi ormanlarımızı , doğamızı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

BBC'NİN İLHAN VEREN 100 KADIN LİSTESİNDE

Akbelen Ormanı’nın korunması adına verdiği mücadele nedeniyle BBC'nin 2024 yılı için hazırladığı "İlham Veren 100 Kadın" listesine seçilen Işık, mücadele boyunca karşılaştığı zorlukları, İkizköy'de özellikle kadınların yaşadığı baskıları ve çevreyi savunma mücadelelerini anlattı.

"KÖYÜMÜZÜ ORMANLARIMIZI DOĞAYI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Işık açıklamasında "Bizler İkizköy'de, Akbelen'de yıllardır köyümüzü, ormanımızı, hayatlarımızı, geçim kaynağımız olan zeytin ağaçlarımızı, her şeyimizi, buradaki 2 termik santrale ve açık ocak maden işletmeciliğine karşı korumaya çalıştık, koruduk. Fakat kadınlar olarak köyde hem üretmeye çalıştık, hem hayvanlarımıza bakmaya çalıştık hem de zeytin hasadı yapmaya çalıştık. Mücadelenin de en önünde durmaktan vazgeçmedik. Bu mücadelelerde her türlü şiddetli baskılara maruz kaldık, ezildik, yorulduk, yıprandık. Türkiye'nin her yerindeki kadınlar gibi askerimizle, jandarmamızla hep karşı karşıya getirildik. 'Cinsi cibiliyeti belirsiz' dediler. 'Kadın aklınla her işe karışma' dediler. Kadını aşağıya çeken şeyler söylediler ama her şeye rağmen ne İkizköy'de ne de Akbelen'de toprağımızı korumaktan vazgeçtik ne de Türkiye'nin her yerinde vatanımızı korumaktan vazgeçtik. Bu mücadele içerisinde şirketin istediği sadece Akbelen orman değildi. Su kaynaklarımızı, zeytinliklerimizi, emeğimizi, ekmeğimizi almaktı dertleri ve hala şu an Akbelen'de mücadelemiz devam ediyor. Zannettiler ki 'Akbelen ormanını kesersek biz bu mücadeleyi bitiririz' ve 'köylüler buradan defolup giderler' diye düşündüler. Kafamızda, tepemizde dinamitler patlattılar. Para cezaları kestiler, soruşturmalar açtılar. Her türlü baskılara maruz kaldık ama yine de bu mücadeleyi ve köyümüzü savunmaktan vazgeçmedik” ifadelerini kullandı.

"KADINLARIMIZIN MÜCADELESİ ÖRNEK OLDU"

Işık açıklamasının devamında ise “8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken biz kadınlar; kadınların hak ettiği değeri, hak ettiği yerde bulunmasını, hiçbir çocuğun ezilmediği, öldürülmediği, hiçbir kadının katledilmediği, tüm canlılar için mücadelemize devam edeceğiz. Biliyoruz ki yaşamdan koparılan, hayattan koparılan, toprağa elinden alınan geçimliği elinden alınan önce çocuklar ve biz kadınlarız. Bu yüzden de biz kadınların birlikte mücadele etmekten ve birlikte olmaktan başka çıkış yolumuz yok, kurtuluşumuz yok. O yüzden tüm kadınları Türkiye'nin her köşesinde havası, suyu, toprağı için direnen, mücadele eden, bütün kadınlara İkizköy’den Akbelen'den kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı yolluyoruz. 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber, ya hiçbirimiz' diyoruz." Dedi.

"KÖYÜMÜZ ELE GEÇİRMEYEÇALIŞAN TERMİK ŞİRKETİNE KARŞI MÜÜCADELE EDECEĞİZ VERMEYECEĞİZ

Işık açıklamasının sonunda ise termik santralleri ile ilgili mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek “Şirket durmuyor, şirket köyümüzü almaya çalışıyor. Burada kamulaştırma yapmaya çalışıyor. Zeytincilik kanunu değiştirmeye çalıştırıyor. Akbelen'in geri kalanını dinamitlerle patlatıp, altından geçen hepimizin en büyük yaşama sebebi olan, yaşama amacı olan su kaynaklarımızı yok etmeye çalışıyor. Bizler her zaman olduğu gibi 6 yıldır, bu şirketlere karşı durmaya ve buraları savunmaya devam ediyoruz. Mücadeleden, en önde durmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Yaşasın kadın dayanışmamız, yaşasın Akbelen, yaşasın mücadelemiz" dedi.