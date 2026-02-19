Muğla Milas Akbelen Ormanları’ndaki 7 köyle ilgili kamulaştırma kararının, 7 Haziran 1939 tarihli ve 87 yıl önce yasalaşan “Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu” uyarınca alındığı ortaya çıktı. Yasa bölgede maden arayacak olan LİMAK şirketinin sahibi 76 yaşındaki Nihat Özdemir’le İC Holding’in sahibi 86 yaşındaki İbrahim Çeçen’den daha eskiye dayanıyor. Akbelen’de Bağdamları, Çakıralan, Çamköy, İkizköy, Karacaağaç, Karacahisar, Kayadere köylerindeki toplam 679 parsel, kamulaştırılıp madenciliğe açıldı.

7 KÖY YOK OLACAK

Kamulaştırma kararında yasadaki Seferberlik ve Savaş Hali ile Yurt savunması ihtiyacı maddesine dayanıldı. CHP lideri Özgür Özel, önceki günkü grup toplantısında “Karşıdan düşman geldiğinde ya da Kıbrıs Barış Harekatı’nda kullanılabilecek bir yetki ile Akbelen’i kamulaştırdılar” dedi.

7 Haziran 1939 tarihinde TBMM’de kabul edilen 3634 sayılı kanuna atıf yapan 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 27. maddesi işletildi. Resmi Gazete’deki cumhurbaşkanlığı kararında da bu maddeye değinildi.

Yedi köyün arazileri “Yurt savunması ve milli müdafaa” gerekçesiyle böyle kamulaştırıldı.

‘Erdoğan bu yetkiyi ormanı Limak’a vermek için kullandı’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milas mitinginde, Akbelen’de 679 parselin kamulaştırılmasını gündeme getirdi. Özel “savaş yetkisi”ne dikkat çekerek şunları söyledi:

“Düşman karşıdan geliyor, ülke savunması için acil ve alternatifsiz bir durum olacak. Oradaki de diyecek ki ‘Ben yerimi vermem’, oranın parasını ödeyip acele kamulaştıracaksın. Bu kadar istisna bir durum bu. Kıbrıs’a çıkartma askeri yollayacaksın; adam diyor ki ‘Benim tarladan çıkartma gemisi kapak attırmam’, ‘Al paranı, çekil kenara.’ Bu kadar istisnai bir şey bu. Yurt savunması ve acil durumda sadece Cumhurbaşkanı’nın kullanacağı yetki bu. Savaş, olağanüstü durum, milli menfaat. Erdoğan bu yetkiyi Akbelen Ormanı’nı Limak şirketine vermek için kullandı. İşte bu kadar.”