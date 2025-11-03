Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Akbelen’de 780 dönümlük çam ormanını kömür uğruna katleden Limak- İçtaş’ın, işlettiği Yeniköy Kemerköy termik santraline kömür sağlamak için zeytinlik alanlara dalmasının ardından tepki İngiltere’den geldi.

İMAJ ÇİZMEYE ÇALIŞIYOR

İngiltere’deki bir yayın organı Limak ile ilgili açıklamasında “Türk müteahhit Limak Holding, İngiltere’de Luton Town FC’nin Power Court Stadyumu gibi projelerde “çevreci ve sürdürülebilir” bir imaj çizmeye çalışırken, Türkiye’de devasa ekolojik yıkımlarla suçlanıyor” ifadelerini kullandı.

İngiltere merkezli https://www.newcivilengineer.com haber sitesinde yayınlanan “Çevre dostu’ mu? Luton Town’ın stadyum müteahhidi ekolojik açıdan tekrar tekrar yıkıcı davranıyor” yazılı açıklamasında şunlar denildi:

“Türk müteahhit Limak Holding, İngiltere’de Luton Town FC’nin Power Court Stadyumu gibi projelerde “çevreci ve sürdürülebilir” bir imaj çizmeye çalışırken, Türkiye’de devasa ekolojik yıkımlarla suçlanıyor. Şirketin ortağı olduğu YK Enerji, Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda kömür madenini genişletmek için binlerce ağacı kesti, 20 köyün taşınma riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açtı. Bu süreçte yerel halk direnirken, protestolar polis müdahalesiyle bastırıldı.”

Yazıda Limak’ın doğaya verdiği hasarlar hatırlatıldı:

-İstanbul Havalimanı: 13 milyon ağaç.

-Kuzey Marmara Otoyolu: 3.240 hektar orman.

-Yusufeli Barajı: 21 endemik bitki, 12 tehdit altındaki memeli türü ve 2 balık türü habitatını kaybetti.

‘Hepimiz bunun böyle olmayacağını biliyoruz’

Haberde zeytin ağaçlarının taşınmasıyla ilgili şöyle denildi: “YK Enerji zeytin ağaçlarını taşıyacağını söylüyor, ancak hepimiz bunun böyle olmayacağını biliyoruz çünkü şu anda Milas’ta yaklaşık 25.000 zeytin ağacı var ve bazıları 1.000 yaşın üzerinde, devasa büyüklükteler, Belki de iyi niyetli davrandığını göstermek için şirket bazılarını taşıyacak, ancak yüzyıllardır var olan bir ekosistemi sadece taşıyarak yeniden yaratamazsınız.”