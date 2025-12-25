Köpeği Tina'yı gezdirirken merdivenlerden düşen Semiramis Pekkan talihsiz kaza sonucu akciğerinde bir kitle olduğunu öğrenmişti.

Yaptırdığı check up sonrası hastalığı ortaya çıkan Pekkan vakit kaybetmeden tedaviye başlamıştı.

Tedavisi süren Semiramis Pekkan, sosyal medyada paylaştığı videoyla takipçilerini tütün ürünlerini kullanmaması konusunda uyardı.

"ŞİMDİ ZARARLARINI GÖRÜYORUZ"

Özellikle gençlere seslenen Pekkan "Doktorum daha önce kullandığım tütünün hastalığımda etkili olduğunu söyledi. Lütfen tütün ile ilgili bir şeye dokunmayın. Elektronik sigaralar da zararlı ve belki daha fazla zararlıymış. Bir yerde bunun hesabı çıkıyor. Buna başladığım zaman normal geliyordu zararını bilmiyorduk ama şimdi zararlarını açık açık görüyoruz. Sağlıksız, kullanmayın" dedi.