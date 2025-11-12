AFAD, Akdeniz'de en büyüğü 5.2 olan 4 deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 12.31'de gerçekleşen depremin derinliği 15.46 kilometre ölçüldü.

AFAD depremin merkez üssünü Akdeniz açıklarında gösterirken, Kandilli Rasathanesi ise 5.1 büyüklüğünde depremin merkez üssünü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) olarak duyurdu.

ÜÇ DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olan 12.36'da 3.5 büyüklüğünde, saat 12.41'de 4.8 büyüklüğünde ve 12.59'da 4.2 büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldi.

Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

DEPREMLERİN GELECEĞİ BELLİYDİ!

"Kıbrıs Rum Bölgesinde, 4 ve 5’lik depremler olmaya başladı. Bunlar Doğu Anadolu Fay Zonunun devamı olan ve Kıbrıs’ın güneyinde devam eden Dalma-Batma Zonuna bağlı Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonu" diyen Prof. Dr. Görür, "Depremlerin geleceği belliydi" dedi.

Prof. Görür ayrıca, "6 Şubat 2023 depremleri bu bölgeye çok stres yüklemişti" hatırlatmasında bulundu.

Görür ayrıca X paylaşımında yaptığı uyarıda bir de harita paylaştı.