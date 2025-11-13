Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 12:27’de Akdeniz açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü 34,70028 kuzey enlemi ve 32,41083 doğu boylamı olarak kaydedildi.
Depremin yerin yaklaşık 23,9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 13, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-11-13
Saat:12:27:23 TSİ
Enlem:34.70028 N
Boylam:32.41083 E
Derinlik:23.89 km
