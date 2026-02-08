Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.33'te merkez üssü Akdeniz olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
