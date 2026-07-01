İtalya’nın Capri Adası yakınlarında yapılan su altı araştırmalarında, 5 bin yıldan daha eski olduğu tahmin edilen 8 kilogramlık bütün bir obsidyen (volkanik cam) blok bulundu. Napoli Polis Merkezi su altı birimi tarafından ünlü Mavi Mağara yakınlarında yürütülen operasyon, Neolitik döneme ait deniz taşımacılığının küresel ölçekteki ilk somut kargo kanıtını ortaya koydu.

BULUNAN VOLKANİK CAM BLOK NEDEN ÖNEMLİ?

Deniz tabanından çıkarılan 8 kilogramlık nesne, kalın bir ciltli kitap boyutlarına sahip bulunuyor. Taş Devri'nin en keskin kesici alet ham maddesi olan obsidyen, işlendiğinde modern cerrahi çelik neşterlerden daha ince bir kenar bırakma özelliği taşıyor.

Kurtarma ekibi, yaklaşık 40 metre derinlikteki yamaçta, üzerinde net yontma izleri olan bu bloğun tarih öncesi bir geminin yükü olduğunu değerlendiriyor. Bilim dünyasında, Neolitik bir batıktan kargo olarak çıkarılan obsidyen çekirdeğine dair bilinen başka bir su altı örneğinin bulunmadığı belirtiliyor.

ANTİK KARGONUN KÖKENİ NASIL TESPİT EDİLECEK?

Napoli'deki özel koruma depolarına nakledilen blok, üzerindeki deniz tortularından temizlenerek jeokimyasal incelemeye tabi tutulacak. Taşın kimyasal bileşiminin analiz edilmesiyle, bu volkanik camın Palmarola veya Lipari gibi hangi Akdeniz adasından ya da antik taş ocağından çıkarıldığı kesin olarak saptanacak.

Bu analiz, Akdeniz'deki deniz ticareti yollarının insanlık tarihinde tahmin edilenden çok daha eski dönemlere uzandığını kanıtlayacak. Bölgenin tam koordinatları ise tarihi eser yağmacılarından korunması amacıyla gizli tutulmaya devam ediyor.