Turizmin sektörünün lokomotif bölgelerinden biri olan Antalya’da, geçen yıllardaki yüksek fiyat artışları ve devam eden savaş ortamı nedeniyle gelecek 3 yılda turist sayısının stabil kalması bekleniyor. Özellikle yabancı turistin Euro bazında daha fazla fiyat artışını göğüsleyemeyeceğini kaydeden Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğu, Antalya için 2026’nın büyüme değil, nefeslenme senesi olmasını beklediklerini aktardı.

ÇİFT HANELİ ARTIŞ ZOR

Antalya’nın 17 milyon turist ve 17 milyar dolarlık gelirle sezonu kapatmasını öngördüklerini aktaran Kavaloğlu, “Ben 17 milyon rakamını çok önemsiyorum. Rusya-Ukrayna savaşı bitmezse ve İsrail’in yarattığı gerilim sona ermezse turist sayısı 17-18 milyon çevresinde 2-3 sene stabil kalmaya devam edecek” diye konuştu. Kavaloğlu, Savaş sona ermeden otellerin fiyatları Euro bazında en fazla yüzde 5 artırabileceğini söyledi.

Fiyatın turist açısından hassas bir nokta olduğunu aktaran Kavaloğlu, buradaki son 5 yıllık değişimi ise şöyle anlattı: “2020-2021’de biz pandemi sebebiyle fiyatlarımızı hiç artıramamıştık. Sonra 2022-2024 arasında çift haneli artışlar oldu. 2025’de de çok iyi gözüküyor diye tekrardan çift haneli artışlar oldu. Halbuki daha dengeli bir artışla gidebilirdik. Şimdi bu anlamda baktığınızda Euro bazında pandemi sonrası yüzde 50’ye yakın fiyat artışını Avrupalı turist göğüsleyemez.

GURBETÇİLER KURTARDI

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya’da turizmi gurbetçilerin ve yerli vatandaşların kurtardığını belirtti. 2025’in ilk 3 ayının en kötü kış dönemi olduğunu aktaran Kavaloğlu, “Özellikle martta tasarruf teşvikleri nedeniyle kamu ile ilgili grupların tamamı iptal oldu. Bu gruplarla çok otel ayakta duruyor. Temmuzda doluluk problemi yaşadık. Son dönemde imdadımıza iç pazar ve Avrupa’da yaşayan Türkler yetişti. Temmuz ağustosta yaşadığımız dolulukları biz iç pazara ve Avrupa’da yaşayan Türklere borçluyuz” dedi.