Akdeniz’de nudistlerin (Çıplaklar) dünyaca ünlü tatil cenneti Gavda (Gavdos) adasına son iki hafta içerisinde Libya ve Afrika ülkeleri üzerinden teknelerle gelen göçmen sayısı 550'yi geçince ulaşınca adada kriz çıktı.

Sekiz polisin görev yaptığı aday Girit adasından takviye polis ve sahil güvenlik ekipleri gönderildi.

18 KİŞİNİN YAŞADIĞI ADADA 300 TURİST BULUNUYOR

Sadece 180 kişinin yaşadığı adada 300’e yakın turist bulunuyor. Adada yeme içme ve barınma sorununun olması Girit Adası’ndaki göçmen kampları ile spor salonlarının göçmenlerle dolması krizin boyutunun büyümesine neden oldu.

BELEDİYE BAŞKANI ACİL YARDIM İSTEDİ

Gavda Adası Belediye Başkanı Lilian Stefanaki adaya gelen göçmenlerin barınma olanağının bulunmadığını ve kriz yaşandığını belirterek Atina hükümetinden acil yardım ve destek istedi.

Adaya gelen göçmenlerin sayısının her geçen gün arttığını göçmenlerin çoğunun balıkçı barınağında ve geçici kabul merkezinde tutulduğu belirtildi.