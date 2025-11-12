Akdeniz'de Kıbrıs'ın güney batısındaki deprem fırtınası sürüyor...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinden edinilen bilgilere göre Güney Kıbrıs Rum bölgesinde 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bölgede saat 17.23'te meydana gelen sarsıntının deniz yüzeyinden derinliği 18,84 kilometre olarak kaydedildi.

Bölgede bugün 5,2 ve 4,8 büyüklüğünde iki büyük sarsıntı daha olmuştu.

Akdeniz açıklarında, Güney Kıbrıs'ın güney batısında 5,2 büyüklüğündeki deprem saat 12.31'de meydana geldi.

Saat 12.41'de ise yine Güney Kıbrıs'ın güney batısında 4,8'lik deprem gerçekleşti.

Bu depremin derinliği de 13.89 km olarak kaydedildi.

"DEPREMLERİN GELECEĞİ BELLİYDİ" DİYEREK 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİ İŞARET ETTİ

Naci Görür Akdeniz'de yaşanan depremlerin ardından "Kıbrıs Rum Bölgesinde, 4 ve 5’lik depremler olmaya başladı. Bunlar Doğu Anadolu Fay Zonunun devamı olan ve Kıbrıs’ın güneyinde devam eden Dalma-Batma Zonuna bağlı. Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonu. Depremlerin geleceği belliydi. 6 Şubat 2023 depremleri bu bölgeye çok stres yüklemişti" açıklamasında bulunmuştu.