Türkiye 2 yeni sondaj gemisi daha aldı. İlk gemi yurda ulaştı ve Taşucu Limanı’na demirledi. Türk Bayrağı ve ay-yıldız eklenecek gemi, kırmızı beyaza boyanacak ve Akdeniz’e açılacak. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, ‘’Yeni gemimiz Akdeniz’deki operasyonlarımızda görev yapacak’’ bilgisni paylaştı.

SÖZCÜ’nün ‘’Doğu Akdeniz’de neden yokuz?’’ haberlerinin ardından Akdeniz’e yeniden sondaj gemisi gönderiliyor.

BAKAN’IN AÇIKLAMASI

Bayraktar, geminin dün Türkiye’ye ulaşmasının ardından Bakanlığın resmi hesabından şu açıklamayı yaptı:

‘Filomuza kattığımız 2 yeni sondaj gemimizden ilki Mersin Taşucu’na ulaştı. 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip 7’nci nesil ultra derin deniz gemimiz Akdeniz’deki operasyonlarımızda görev yapacak. İkinci sondaj gemimiz de yıl sonuna kadar ülkemize ulaşacak.’’

İSMİ KONULMADI

Yeni gelen sondaj gemisine henüz isim verilmedi. 228 metre uzunluk 42 metre genişliğinde olan gemi, 2024 yılında Güney Kore’de inşa edildi. Derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen, helikopter pisti de olan gemide 200 personel görev yapacak. Diğer 4 gemi de 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor.

HEPSİ KARADENİZ’DE

Bakanlık Fatih, Yavuz, Abdülhamid Han ve Kanuni sondaj gemilerinin Karadeniz Sakarya Gaz Sahasında, Somali’den dönen sismik gemi Oruç Reis’in Filyos’ta Barbaros Hayreddin Paşa’nın da Karadeniz’de olduğunu açıkladı. İki yeni gemi ile sondaj gemisi sayısı 6’ya yükselecek, sismik gemi sayısı da 2 olacak. TPAO bünyesinde bir de yüzer üretim platformu bulunuyor.

SİSMİK VE SONDAJ FİLOMUZ

Türkiye’nin 1 milyar 455 milyon dolar değerinde 6 gemiden oluşan modern bir sondaj filosu bulunuyor. 4 sondaj gemisi 12 bin 200 metreye kadar (dünyanın en derin Mariana Çukuru 11 bin metre) inebiliyor. Ayrıca Barbaros Hayreddin ve Oruç Reis adlı 2 sismik gemi bulunuyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

‘FAALİYET SÜRÜYOR’ DEMİŞTİ

Enerji Bakanlığı, sismik ve sondaj gemilerimizin 6’sının da Karadeniz’de olduğunu açıklarken, İletişim Başkanlığı DMM Merkezi SÖZCÜ’nün haberi üzerine, Doğu Akdeniz’deki sondaj ve sismik araştırma gemilerinin geri çekilmediğini savunmuş ve ‘’Türkiye, kendi kıta sahanlığında ve KKTC’nin TPAO’ya tahsis ettiği ruhsat sahalarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini planlı şekilde sürdürmektedir’’ açıklaması yapmıştı. Ancak Bakanlık 6 geminin de Karadeniz’de olduğunu bildirdi.