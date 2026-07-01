İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Güvenlik güçleri, hırsızlık suçundan 157 kaydı ile toplam 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elif Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelinin sistemde herhangi bir adres bilgisinin bulunmadığı görüldü.

İNTERNET ABONELİĞİ ELE VERDİ

Polis ekiplerinin yürüttüğü detaylı araştırmalarda, Elif Ş.'nin çocuklarıyla birlikte akrabalarının yanında saklandığı belirlendi. Şüphelinin yakın çevresini mercek altına alan ekipler, 70 yaşındaki bir akrabasının evine kısa süre önce yüksek hızlı internet aboneliği yaptırdığını tespit etti. Bu durum üzerine söz konusu adresi teknik ve fiziki takibe alan Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari kadının bu evde kaldığını kesinleştirdi.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON

Elif Ş.'nin saklandığı Beyoğlu Keçecipiri Mahallesi Memurlar Sokak'taki eve Özel Harekat polislerinin de katılımıyla baskın düzenlendi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan Elif Ş., işlemlerinin yapılması amacıyla Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yapılan incelemelerde, yaşları 2 ile 12 arasında değişen 7 çocuğu bulunan şüphelinin, daha önce de yakalandığı ancak hamilelik süreçleri nedeniyle infazının ertelendiği ve serbest bırakıldığı anlaşıldı. Teslim olmayarak firari duruma düşen Elif Ş.'nin, şu anda da 8'inci çocuğuna 3 aylık hamile olduğu tespit edildi.

YÜZ TANIMA SİSTEMİNDEN KAÇMAK İÇİN PEÇE KULLANMIŞ

Emniyet güçlerinin incelediği alışveriş merkezi güvenlik kamerası kayıtlarında, Elif Ş.'nin gerçekleştirdiği hırsızlık anları anbean yer aldı. Şüphelinin, alışveriş merkezlerindeki hırsızlık eylemleri sırasında yüz tanıma sistemlerine yakalanmamak amacıyla siyah peçe takarak yüzünü gizlediği belirlendi.

Hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ile 'elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık' suçları başta olmak üzere 18 ayrı aranma kaydı daha bulunan Elif Ş., emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.