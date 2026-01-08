Teknoloji dünyasının ardından otomotiv sektörüne de damga vurmaya hazırlanan Xiaomi, 2025 yılını tarihi bir rekorla kapatıyor. Şirketin ilk elektrikli otomobili olan SU7, satışa sunulduğu kısa süre içerisinde tam 400.000 adetlik teslimat barajını aşarak endüstri tarihindeki en hızlı büyüme rakamlarından birine imza attı.

FABRİKALAR 7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞIYOR

Bir teknoloji firmasının sıfırdan kurduğu bir fabrikada, üretimin ilk tam yılında bu hacme ulaşması imkansız görülüyordu. Ancak Xiaomi, akıllı telefon üretimindeki hızını ve robotik üretim kapasitesini otomotiv bandına taşıyarak tüm ezberleri bozdu. Yıl başında belirlenen hedefler, gelen yoğun talep karşısında defalarca yukarı yönlü revize edildi; fabrikalar 7/24 esasına göre maksimum kapasiteye geçti.

Xiaomi SU7’nin bu başarısı tesadüf değil. Araç, tüketicinin karşısına şu iddialı paketle çıktı. Vaadettikleri arasında Porsche Taycan’ı kıskandıran aerodinamik tasarım ve hız, Tesla Model 3’ten çok daha rekabetçi, agresif bir fiyat etiketi ve Xiaomi ekosistemiyle tam entegre çalışan akıllı kokpit deneyimi.

ÜLKESİNDEKİ DEVLERİ GERİDE BIRAKTI

Pek çok köklü otomobil üreticisi çip ve batarya kriziyle boğuşurken, Xiaomi elektronik sektöründen gelen "tedarik zinciri tecrübesini" konuşturdu. Şirket, rakiplerinin aksine müşterilerini aylarca sırada bekletmeden araç teslimatı yaparak XPeng ve Nio gibi elektrikli araç devlerini geride bıraktı, zirvenin yeni ortağı oldu.

Xiaomi CEO’su Lei Jun liderliğindeki bu agresif büyüme, 2026 yılı için çok daha büyük bir fırtınanın habercisi. Henüz merakla beklenen SUV modeli (MX11) tam kapasiteyle sahneye çıkmamışken ulaşılan bu 400 bin rakamı, markanın yıllık 1 milyon araç hedefine beklenenden çok daha erken ulaşacağını gösteriyor.