Küresel akıllı telefon pazarı, bellek tedarik krizinin derinleşmesiyle birlikte bu yıl ciddi bir daralmayla yüz yüze geliyor. ABD merkezli pazar araştırma şirketi International Data Corporation (IDC), sektöre ilişkin son tahminlerini açıkladı.



10 YILIN EN DİBİNDE



IDC verilerine göre dünya genelinde akıllı telefon sevkiyatlarının 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,9 oranında düşerek 1,12 milyar adede gerilemesi bekleniyor. Bu rakam, pazarı on yılı aşkın sürenin en düşük yıllık sevkiyat hacmine taşıyacak. Söz konusu tahmin, bellek tedarik krizinin öngörülenden daha sert seyretmesi nedeniyle daha önceki projeksiyonların aşağı yönlü revize edilmesini yansıtıyor.

UCUZ TELEFONLAR PİYASADAN SİLİNİYOR

Bölgesel kırılımlara bakıldığında, daralmadan en fazla etkilenecek pazarların düşük segment akıllı telefonların yoğun olduğu bölgeler olduğu dikkat çekiyor. Orta Doğu ve Afrika, yüzde 20,6 ile en sert düşüşü yaşayacak bölge olarak öne çıkıyor. Dünyanın en büyük iki pazarından biri olan Çin'de yüzde 10,5, Asya Pasifik bölgesinde ise yüzde 13,1 oranında gerileme bekleniyor.

IDC'nin uzun vadeli projeksiyonlarına göre bellek krizinin önümüzdeki yılın ortasından itibaren istikrar kazanmaya başlamasıyla birlikte sektörde kademeli bir toparlanma sürecine girilmesi bekleniyor. 2027 yılında yüzde 2 oranında sınırlı bir büyüme, 2028'de ise yüzde 5,2 ile daha güçlü bir artış öngörülüyor.

FİYATLAR REKOR SEVIYEYE ÇIKACAK

IDC Kıdemli Araştırma Direktörü Nabila Popal, bellek krizinin pazarda yalnızca geçici bir düşüşe değil, yapısal bir yeniden düzenlemeye yol açacağının altını çizdi. Alt segment üreticilerin arz kısıtları ve yükselen fiyatlara bağlı zayıflayan taleple ciddi sevkiyat kayıpları yaşayacağını vurgulayan Popal, bu tabloya karşın akıllı telefon ortalama satış fiyatının yüzde 14 artışla 523 dolara yükselerek tarihi rekor kıracağına dikkat çekti.