Küresel akıllı telefon pazarında zam dalgası bekleniyor. Pazar araştırma şirketi Counterpoint, yükselen çip maliyetlerinin telefon fiyatlarını artıracağını, bunun da 2026 yılında satışları düşüreceğini açıkladı.

UCUZ TELEFONLARA ZAM DAHA SERT OLACAK

Rapora göre özellikle 200 doların altındaki akıllı telefonlarda maliyetler yıl başından bu yana yüzde 20 ila 30 arttı. Bu artışın doğrudan fiyatlara yansıması beklenirken, en büyük zam baskısının giriş seviyesi telefonlarda yaşanacağı belirtiliyor.

ÇİNLİ MARKALAR RİSK ALTINDA

Counterpoint, Honor ve Oppo gibi Çinli markaların düşük kar marjları nedeniyle artan maliyetleri absorbe etmekte zorlanacağını vurguladı. Bu markaların fiyat artırmak zorunda kalabileceği, bunun da satışları olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

APPLE VE SAMSUNG ZAMLARI DAHA RAHAT YÖNETEBİLİR

Raporda, Apple ve Samsung’un güçlü marka yapıları sayesinde önümüzdeki dönemde maliyet artışlarını daha kontrollü şekilde fiyatlara yansıtabileceği belirtildi. Bu iki markanın, pazardaki dalgalanmadan görece daha az etkilenmesi bekleniyor.

ÇİP KRİZİ BÜYÜYOR

Uzmanlara göre yapay zeka teknolojilerine olan talep, bellek çiplerini akıllı telefonlardan uzaklaştırıyor. Bu durum çip arzını daraltırken, telefon üreticilerinin maliyetlerini artırıyor ve zamların kaçınılmaz hale gelmesine neden oluyor.

SATIŞLAR DÜŞECEK

Counterpoint, tüm bu gelişmelerin etkisiyle küresel akıllı telefon sevkiyatlarının 2026’da yüzde 2,1 azalacağını öngörüyor. Benzer bir tahmin de IDC’den gelirken, şirket satışlarda yüzde 0,9’luk düşüş bekliyor.