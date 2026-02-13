Önceki gün Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek, ilk kez bir canlı yayına katıldı.

İktidara yakın A Haber'de soruları yanıtlayan Gürlek, Meclis'teki yemin töreni sırasında yaşanan gerginliğe de değindi.

Tören öncesi CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın kendisine yönelik "zor bir gün olacak" şeklinde ifade kullanıp kullanılmadığı sorulan Gürlek, kalabalık ve heyecanlı ortam nedeniyle böyle bir söz duymadığını belirtti.

Gürlek yaşananlara dair ise üzüldüğünü belirterek "Ben kürsüye giderken ortalık karıştı. Birden kürsüye saldırılar başladı. Daha önce AK partili arkadaşlar uyardı. Keşke yaşanmasaydı. Parlamentoda yaşananlar bize, milletvekillerine ve milli iradeye yakışmadı" ifadelerini kullandı.

Gürlek, "Ben Adalet Bakanlığı’nı temsil ediyorum. Tüm partilere kapımız açık. Hak ve hukukla ilgili bir mesele varsa herkesle görüşürüz. Diyalog kapılarını kapatmamalıyız" diye konuştu.

Gürlek'in açıklamalarından öne çıkanlar özetle şöyle:

"86 milyonumuzun adalet bakanıyım. 86 milyon vatandaşımızın hak ve hukuk sorunlarını dinlemek için, çözmek için atandım. Benim kapım herkese, her siyasete açık.

(Meclis'teki yemin töreni) Benim için farklı bir ortamdı. Sayın İçişleri Bakanımız ile birlikte Meclis kürsüsüne davet edildik. Ben bunun örgütlü bir iş olup olmadığını bilemem ama... Bir kurum adına yemin ediyoruz. Olayların yaşanması gerçekten beni üzdü. Örgütlü bir yapı olarak yapıldı mı yapılmadı mı bilemem. Metin okunurken birden ortalık karıştı. Ben açıkçası bu kadar karışıklık olduğunu bilmiyordum. Daha önce AK Parti'deki milletvekillerimiz bir karışıklık beklendiğini söyleyerek beni uyarmıştı.

Bizim kurumları yıpratmamamız lazım. Orası TBMM. Oradaki şahıs Akın Gürlek değil. TBMM çok saygın bir kurum. Bu tartışmalarla kürsüyü işgal etmek bize, çok saygın milletvekillerine de yakışmadı. Ben de sonra yaşananları televizyondan izledim.

Meclis'e gelmeden önce Bekir Bey'in odasında bekledik. Muhabbet ettik, tebrik ettiler. CHP'den de tebrik edenler oldu ama... Orası çok sakin ve nezaketli bir ortamdı. Birden kapıdan geçtikten sonra insanlar üzerime geldi. Ben kitapçık fırlatıldığını da sonradan gördüm.

Ben naçizane bir insanım ama Meclis bizim göz bebeğimiz. Meclis'in yıpratılmaması gerekiyor.

(Başarır'ın 'Sizin için bugün zor bir gün olacak' dediği iddiası) Ben o sözü duymadım. Kalabalık bir ortamdı. İlk günün heyecanı da vardı ve ben o gün böyle bir şey duymadım.

Ben 86 milyonun adalet bakanıyım. Kapım tüm partilere açık. Diyalog kapılarını kapatmamalıyız. Ben Adalet Bakanlığı'nı temsil ediyorum. Onların da hakla hukukla sorunu varsa onlarla da görüşürüz.

(İBB davası ve soruşturma aşaması) Şunu artık ayırmamız gerekiyor, ben artık Adalet Bakanıyım. Bizim mahkeme heyetine bir telkin, talimatımız olamaz. Soruşturma aşaması hakkında bilgi verebilirim sadece.

Cumhuriyet Savcıları ihbar üzerine harekete geçer. Makama mevkiye bakmayız, suç var mı ona bakarız. Bir kısım da kendi içlerinden, CHP'den başvurular vardı. CMK 170. madde uyarınca soruşturma makul şüphe üzerine başlar.

Makul şüphe varsa soruşturma başlatılmak zorunda. Şahsın siyasi kimliğinin olması, ünü bizi ilgilendirmiyor. Parti içerisinden başvurular neticesinde biz soruşturmaya başladık."